Moschee in Nürnberg mit Parolen beschmiert: Polizei fasst mutmaßlichen Täter

Nach Schmierereien an Moschee in Nürnberg: Polizei nimmt am Montag (29.04.2019) Tatverdächtigen fest: In der Nacht auf den 25.09.2018 hatten Täter die Moschee in der Kurfürstenstraße beschmiert, berichtet die Polizei. Nun stellten die Ermittler einen mutmaßlichen Täter.

Polizei: Große linksorientierte Schriftzüge auf Moschee

Der 24-Jährige soll zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens linksorientierte Schriftzüge angebracht haben. Diese waren insgesamt rund 20 Meter lang und ein Meter hoch.

Wegen eines anderes Verfahrens ermittelte die Polizei bereits gegen den 24-Jährigen und stellte nun Beweise sicher, die darauf hindeuten, dass der Mann hinter den Schmierereien vom 25. September steckt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.