Moderner Dichterwettstreit: Poetry-Slams in Nürnberg und Umgebung

Bühne frei für Hobbyschriftsteller und Nachwuchsdichter. Nürnberg bietet eine Vielzahl an Poetry-Slam-Veranstaltungen, die allesamt einen Besuch wert sind.

Was ist Poetry-Slam?

Sinngemäß übersetzt bedeutet der englische Begriff "Poetry Slam" Dichterwettbewerb oder Dichterschlacht. Im Grunde ist es ein literarischer Wettbewerb, bei dem die einzelnen Künstler ihre

selbstverfassten Texte in einem bestimmten Zeitraum vor einem Publikum und Juroren präsentieren.

Die Teilnehmer legen dabei häufig ihre tiefsten Gefühle nach außen offen. Die Künstler behandeln Themen, die sie gerade beschäftigen oder dauerhaft nicht loslassen. Ihre Texte lesen sie den Zuschauern auf eine ganz bestimmte, oft ausdrucksstarke Art und Weise vor. Der Slam-Gewinner wird in der Regel durch die Zuschauer vor Ort gekürt.

Die Kunstform hat mittlerweile auch UNESCO erkannt und das Thema Poetry-Slam 2016 in das Bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerwerbes aufgenommen.