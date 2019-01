Mittelfranken: Frontalzusammenstoß mit Auto - Fahrradfahrerin gegen Windschutzscheibe geschleudert

Am Montagmittag (30.01.2019) ereignete sich gegen 12.15 Uhr in der Rother Straße in Großschwarzenlohe ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei kam es zwischen einem Autofahrer und einer Fahrradfahrerin in der Ortsmitte zum Frontalzusammenstoß.

Die Frau wurde hierbei gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geschleudert und blieb im Anschluss zunächst regungslos auf der Fahrbahn liegen. Sie wurde im weiteren Verlauf schwerverletzt ins Nürnberger Süd-Klinikum eingeliefert.

Schutzhelm rettet Fahrradfahrerin das Leben - Anzeige gegen Autofahrer

Nach Auskunft des Notarztes hat der von der Fahrradfahrerin getragene Schutzhelm ihr vermutlich das Leben gerettet.

Gegen den Autofahrer, welcher auf die Gegenfahrbahn geriet und hierdurch den Verkehrsunfall verursacht hat, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

