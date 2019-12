Mit Schraubenzieher zugestochen: 26-Jähriger bei Streit an Weihnachten in Nürnberg verletzt

In der Nürnberger Südstadt ist es am frühen Mittwochmorgen (25. Dezember 2019) zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Folge ein 26-Jähriger mit Stichverletzungen durch einen Schraubenzieher in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Gegen 2.30 Uhr kam es in einer Wohnung in der Landgrabenstraße zu dem Streit. Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, waren mehrere Personen daran beteiligt. Ein 24-Jähriger griff im Verlauf der Auseinandersetzung seinen zwei Jahre älteren Kontrahenten mit einem Schraubenzieher an und verletzte ihn am Oberkörper.

24-Jähriger mit Stichverletzungen

Der 24-Jährige musste schließlich mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige ließ sich von der Polizei widerstandslos festnehmen. Die Beamten sicherten Spuren am Tatort. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

