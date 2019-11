Mit dem Nürnberger Christkind telefonieren: Benigna Munsi beantwortet Fragen im Radio

Radiohörer dürfen am Dienstag mit dem Christkind telefonieren: Briefe und Wunschzettel ans Christkind zu schicken, das geht schon lange. Doch am Dienstag (26.11.2019) können Radiohörer sogar mit den Nürnberger Christkind telefonieren. In der Kinder-Radiosendung des Bayerischen Rundfunks (BR) ist das ab 18.30 Uhr möglich.

Zuhörer dürfen Fragen ans Nürnberger Christkind stellen

Bei "radioMikro" auf der Welle Bayern 2 stellt sich das neue Nürnberger Christkind Benigna Munsi ab 18.30 Uhr den Fragen der Anrufer, wie der BR am Montag mitteilte. Die Zuhörer dürfen alles zu Munsis anstrengendem und aufregendem Job als weltberühmtes Nürnberger Wahrzeichen fragen, in dessen Rolle sie nun schlüpfen darf - aber natürlich auch alles andere. Vielleicht erfahren die Anrufer dabei auch etwas über das geheimnisvolle echte Christkind.