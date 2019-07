Millionenschweres Bauprojekt: Neues Parkhaus am Nürnberger Flughafen entsteht

Neues Parkhaus für den Nürnberger Flughafen: 3600 Parkplätze auf acht Parkebenen stehen Autofahrern am Nürnberger Flughafen in Zukunft zur Verfügung. Viele Stellplätze sollen sogar mit Ladestationen für Elektromobilität ausgestattet sein, wie der Airport in einer Pressemitteilung berichtet.

Bei dem Projekt handelt es sich mit 30 Millionen Euro um das finanziell größte Bauprojekt einer Einzelmaßnahme in der Geschichte des Flughafen Nürnberg. Die erste Teilefertigung ist für Sommer 2020 geplant, die Fertigstellung bis April 2021. "Wenn mehr Parkplätze direkt am Flughafen bereitstehen, werden die Gäste - Urlauber wie Geschäftsreisende - künftig in Nürnberg noch einfacher und entspannter abheben können. Ein absoluter Gewinn für die Region", so Finanz- und Heimatminister Albert Füracker. Auch um ein neues Fahrradparkhaus soll Nürnberg bald wachsen - rund 1,6 Millionen Euro soll das neue Projekt kosten.