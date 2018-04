Messerattacke in Nürnberg: Zwei Männer verletzten 34-Jährigen und zwei Jugendliche

Messerattacke in Nürnberg-Gostenhof: Wie die Polizei mitteilt, ist am Donnerstagabend ein Streit im Nürnberger Stadtteil Gostenhof eskaliert. Ein 34-jähriger Mann sowie zwei Jugendliche (15, 16) wurden dabei verletzt. Die Polizei nahm am Tatort zwei Verdächtige fest.



Streit eskaliert in Nürnberg: 46-Jähriger sticht auf Mann ein

Kurz vor 22 Uhr sind den Ermittlungen der Polizei zufolge der 34-Jährige und ein 46-Jähriger in der Denisstraße in Nürnberg in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 46-Jährige af sein Opfer eingestochen und ihn schwer verletzt haben.



Außerdem wurden zwei Jugendliche (15 und 16) von einm 48-Jährigen mit einem Messer verletzt. Die näheren Hintergründe des Streits sind derzeit noch unklar. Die drei Verletzten kamen mit dem Rettungsdienst in verschiedene Kliniken.



Zahlreiche Streifen der Polizeiinspektionen Nürnberg-West, Nürnberg-Mitte und der Polizeiinspektion Ergänzungsdienste (USK) sperrten den Tatort ab und stellten zwei Messer sicher. DIe mutmaßlichen Täter wurden vor Ort noch festgenommen. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken und das Fachkommissariat für Spurensicherung kamen vor Ort. Die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei übernahm noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen.



Zeugen die im Vorfeld oder während der Auseinandersetzung Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.