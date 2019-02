Nürnberg vor 2 Stunden

"Versuchter Mord"

Nürnberg: Junge Frau wahllos niedergestochen: Polizei verhaftet mutmaßlichen Messerstecher

Nach einem Messer-Angriff auf eine junge Frau in Nürnberg am Sonntagmorgen hat die Polizei den mutmaßlichen Messerstecher verhaftet. Bei ihm handelt es sich um einen 25-jährigen Iraker. In einer Pressekonferenz am Montag um 13 Uhr will die Polizei Details bekannt geben.