Mehrere Versammlungen in Nürnberg: Demonstranten werfen mit Eiern und treffen Polizisten

Am Samstag (19.10.) fanden in Nürnberg mehrere Demonstrationen und Versammlungen statt. Jetzt hat die Polizei die Bilanz in einer Pressemitteilung veröffentlicht.

Nürnberg: Trauermarsch zum 40. Todestag von Imam Hussein verläuft friedlich

Im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr wurde der Trauermarsch zum 40. Todestag von Imam Hussein durchgeführt. Insgesamt nahmen circa 130 Personen teil. Während der gesamten Dauer kam es auf der Wegstrecke vom Maffeiplatz zur Dianastraße lediglich zu Verkehrsbehinderungen.

Versammlung "Aufklärung über den politischen Islam": Provokationen und Zwischenrufe stören Veranstaltung

Zwischen 11.00 Uhr und 18.00 Uhr wurde die Versammlung "Aufklärung über den politischen Islam" durchgeführt. Hierbei kam es immer wieder zu Provokationen und Störungen durch Pfiffe und Zwischenrufe. Die Polizei sorgte für den ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlung, an der etwa 30 Personen teilnahmen.