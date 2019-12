Mehr S-Bahnen in der Nacht: Ausbau für Großraum Nürnberg angekündigt

Ausweitung des S-Bahn-Nachtverkehrs: Die S-Bahn im Großraum Nürnberg fährt ab 2022 nachts länger, teilt die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) mit. Konkret geht es um die Linien S1, S2, S3, S4 und die neue Linie S6 (Nürnberg - Neustadt / Aisch) am Wochenende. Pro Linienast soll es ab Dezember 2022 am Wochenende zwei zusätzliche Abfahrten gegen 1 und 2 Uhr geben.

S-Bahn in Nürnberg: Ab 2022 fahren mehr Züge

Die letzten S-Bahnverbindungen ab Nürnberg Hauptbahnhof nach Erlangen, Hersbruck l. Pegn. (S1), Roth (S2), Neumarkt (S3) und Ansbach (S4) sollen sogar erst nach 3 Uhr am frühen Morgen abfahren. Auf der S 1 startet auch in der Gegenrichtung ab Erlangen gegen 3 Uhr eine S-Bahn-Nachtverbindung über Fürth nach Nürnberg.