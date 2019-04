Nürnberg vor 38 Minuten

Blitzer

Mann rast mit 111 km/h durch Nürnberger Innenstadt - Strafe wird verdoppelt

In der Nürnberger Innenstadt haben Polizisten am Sonntagnachmittag einen Raser gestoppt. Der Mann war auf dem Laufertorgraben in Richtung Hauptbahnhof mit 111 km/h unterwegs. Nun muss er mit einem hohen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen.