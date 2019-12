Maly hört auf: Nürnbergs scheidender OB träumt vom leeren Terminkalender

Für das politische Bayern und die leidgeprüfte Sozialdemokratie war Ulrich Malys Rückzugsankündigung im März ein Paukenschlag. Für die im Freistaat auf unter zehn Prozent gefallenen Genossen ist der Nürnberger OB eine der wenigen Lichtgestalten, ein SPD-Fels in der blau-weißen Wählerbrandung mit Stimmergebnissen weit jenseits der absoluten Mehrheit. Hätte Maly Spitzenkandidat für die Landtagswahl werden wollen, er wäre von seiner Partei vermutlich auf Händen durch den Wahlkampf getragen worden.

Maly: Kommunalpolitiker aus Überzeugung

Doch der 59-Jährige lehnte alle Avancen hartnäckig ab. Er sei aus Überzeugung Kommunalpolitiker, wo man nah an den Menschen konkrete Dinge entscheiden und umsetzen könne. Für seinen designierten Nachfolger und Spitzenkandidaten bei der Kommunalwahl am 15. März 2020, Thorsten Brehm, hat Maly die Messlatte sehr hoch gelegt. Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur blickt er auf 30 Jahre in der Politik zurück und nennt die Gründe für seine Entscheidung - und was die SPD aus seiner Sicht besser machen könnte.

Söder nannte Maly eine "Lichtgestalt"

Seit 2002 ist er Oberbürgermeister von Bayerns zweitgrößter Stadt, war zuvor Fraktionsgeschäftsführer und Kämmerer und später als Vorsitzender des Bayerischen und Präsident des Deutschen Städtetags ein oft unbequemer Anwalt der Kommunen. Anerkennung fand Maly dabei über Parteigrenzen hinaus. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nannte ihn einmal eine "Lichtgestgalt" und auch die Nürnberger CSU spricht nur voller Respekt über ihn. Der CSU-Bezirksvorsitzende Michael Frieser, nannte Malys Rücktrittsankündigung im März sogar eine "noble Geste".

Maly hat viele Erfolge vorzuweisen

Maly selbst verweist nicht ohne Stolz auf Erfolge seiner Amtszeit. So sei es der Stadt gelungen, den industriellen Strukturwandel trotz einiger Großinsolvenzen wie AEG und Quelle zu bewältigen und sich aus der Abhängigkeit von wenigen Großunternehmen zu lösen. Die Arbeitslosigkeit in der Stadt sei von 14,1 Prozent auf heute 4,8 Prozent gesunken und die Versorgung von unter Dreijährigen mit Krippenplätzen von zwei auf heute 38 Prozent gestiegen. Die Investitionen im städtischen Haushalt hätten sich in dieser Zeit vervierfacht. "Davon geht ein Viertel in die Bildungsinfrastruktur, in neue Schulen und Kindergärten."