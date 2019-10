Nürnberg vor 1 Stunde

Demonstration in Nürnberg

Mädchen vor Ertrinken gerettet: Deshalb will Franke Jürgen Müller seine Lebensretter-Medaille abgeben

Im Jahr 2006 rettete Jürgen Müller ein Mädchen vor dem Ertrinken und wurde dafür vom Freistaat mit der Lebensretter-Medaille ausgezeichnet. Die will er jetzt zurückgeben - aus Protest. Am Samstag nahm Müller an einer Demonstration in Nürnberg teil.