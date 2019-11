Liebesglück und Lieblingsplätze: Das sind Nürnbergs romantischste Orte

In einer Metropole wie Nürnberg haben Sie die Wahl zwischen zahlreichen Freizeitangeboten. Trotzdem kann es schwierig sein, Lieblingsplätze zu finden, an denen Sie entspannte Zeit zu zweit genießen können. Wo sich in Nürnberg romantische Orte für Verliebte verstecken, verraten wir Ihnen in unserer kleinen Auswahl:

Der Wöhrder See

Der Stausee im Stadtteil Wöhrd bietet sich rund ums Jahr für einen romantischen Spaziergang am Sandstrand an. Neben gemütlichen Cafés und Bademöglichkeiten im Sommer gibt es außerdem einen Bewegungspark und einen Wasserspielplatz. Die großzügigen Grünflächen laden ebenfalls zum Entspannen ein.

Symbolfoto: Gellinger/pixabay.com

Die Kaiserburg

Auch wenn dieser Ort nicht wirklich zu den Geheimtipps gehört, können Sie vom romantischen Wahrzeichen der Stadt die Aussicht über die Dächer Nürnbergs genießen. Für einen Besuch wählen Sie am besten die frühen Morgenstunden oder den Abend, da zu diesen Zeiten weniger Touristen unterwegs sind.

Symbolfoto: Videofan2/pixabay.com

Ausblick vom Dach

Mit einem Parkhaus verbindet man üblicherweise keine Romantik, doch das Dach des Parkhauses Adlerstraße bietet ebenfalls einen fantastischen Panoramablick auf die Stadt. Touristenmassen werden Sie hier kaum antreffen, was diesen Aussichtspunkt zu einem echten Geheimtipp macht.

Das Pegnitzufer

Am Pegnitzufer lassen sich neben belebten Plätzen auch ruhige Orte finden, die sich perfekt für ein gemütliches Picknick mit dem Partner anbieten. Alternativ bummeln Sie am Ufer entlang oder lassen Sie an heißen Tagen die Füße im Wasser baumeln.

Symbolfoto: prima4you/pixabay.com

Die Insel Schütt

Ein zwar belebter, aber dennoch malerischer Ort, ist die Insel Schütt. Auf der größten Pegnitzinsel gibt es Strand und Cocktails - ein Feeling wie im Urlaub. Zusätzlich finden hier häufig Konzerte oder andere Veranstaltungen statt, die Sie an einem lauen Sommerabend genießen können.

Symbolfoto: News5/Ott

Der Garten St. Johannis

Ein echter Nürnberger Insidertipp für Verliebte ist der Barockgarten Sankt Johannis. Versteckt gelegen und nur wenig bekannt findet man hier einen ruhigen Ort im Grünen abseits von Stress und Stadtleben. Der Garten bietet Sitzmöglichkeiten und eignet sich für einen gemütlichen Spaziergang mit dem Partner.

Symbolfoto: alexico_/pixabay.com

Die Liebesinsel

Schon der Name lässt es vermuten - hier erwartet Sie ein weiterer Lieblingsplatz. Die kleine Grünfläche direkt am Wasser lädt zum Verweilen ein. Mit einer Flasche Wein oder einem Eis lassen Sie auf der Insel den Tag ausklingen. Für noch mehr romantische Zweisamkeit können Sie sogar eine Gondelfahrt buchen und sich wie in Venedig fühlen.

Der Bürgermeistergarten

In der Nähe der Burg, auf der Krone der Stadtmauer, liegen diese versteckten Gartenanlagen. Hier gibt es keine Touristenmassen, sondern Idylle pur. Mit seinen vielen Steintoren, Figuren und Treppen wirkt der Garten verwunschen und ist eine Oase der Ruhe. Wer einen ungestörten Ort für Zweisamkeit sucht, ist hier genau richtig. Der Bürgermeistergarten wird sicher auch einer Ihrer Lieblingsplätze in Nürnberg.

