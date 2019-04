Lidl & Co.: Wo kann man in Nürnberg während der Osterfeiertage einkaufen?

Spontan über die Osterfeiertage einkaufen? Das geht in Nürnberg. Trotzdem haben die meisten Geschäfte geschlossen. Wir haben einen Überblick über die Öffnungszeiten der Geschäfte über die Osterfeiertage erstellt.

Öffnungszeiten in Nürnberg: So machen die Geschäfte über Ostern auf

Karfreitag: Alle regulären Geschäfte haben geschlossen.

Karsamstag: Der Tag ist kein offizieller Feiertag. Alle Geschäfte haben regulär geöffnet.

Ostersonntag: Auch hier haben alle regulären Geschäfte geschlossen.

Ostermontag: Alle regulären Geschäfte haben geschlossen.

Ostersamstag: Er ist der Tag vor dem Weißen Sonntag, eine Woche nach Ostern. Auch hier haben alle Geschäfte regulär geöffnet.

Einige Geschäfte haben für die Feiertage eine Sondergenehmigung zur Öffnung. Vor allem am Hauptbahnhof in Nürnberg dürfen viele Läden aufmachen.

Lidl am Bahnhofsplatz Nürnberg

Der Lidl am Bahnhofsplatz 9 in Nürnberg hat auch über die Feiertage geöffnet. Am Karfreitag (19.04.) öffnet der Supermarkt seine Türen von 8.00 Uhr bis 21.00 Uhr. Die Lidl-Filiale öffnet am Ostersamstag regulär von 6.00 bis 22.00 Uhr. Am Ostersonntag und Ostermontag hat der Discounter dann, wie am Karfreitag, von 8.00 bis 21.00 Uhr geöffnet.

Bäckerei mit Sonderöffnungszeiten: Der Beck in Nürnberg

Der Beck hat für Ostersonntag und -montag Sonderöffnungszeiten für einige Filialen angekündigt. Manche Bäckereien der Regionalmarke bleiben dennoch geschlossen. Einen Überblick, wann welche Filiale geöffnet hat, gibt es hier.

Drogeriemarkt Müller im Hauptbahnhof

Auch die Müller-Filiale im Nürnberger Hauptbahnhof hat über Ostern geöffnet. An allen drei Feiertagen kann man die Drogerie von 8.00 bis 22.00 Uhr aufsuchen.

Apothekennotdienst: Wo gibt es Arzneimittel?

Wenn über Ostern ein Arzneimittel fehlt, ist die Stimmung schnell dahin. Welche Apotheken an den Feiertagen Notdienst haben, kann man bei der Notdienstapothekensuche herausfinden.

Metzgerei Meiler: Auch an Feiertagen geöffnet

Die Filiale der Metzgerei Meilerim Nürnberger Hauptbahnhof hat generell auch an Feiertagen geöffnet. In der Zeit von 6.00 bis 20.00 Uhr kann man Fleischwaren kaufen.

Yorma's versorgt Hungrige mit verschiedenem Essen

Ob Breze, Nussschnecke oder Leberkäse: Bei Yorma's werden die Kunden mit verschiedenem Essen versorgt. Auch an Feiertagen hat die Filiale im Nürnberger Hauptbahnhof geöffnet: von 5.30 Uhr bis 22.00 Uhr.

Lesen Sie auch: Das Osterwochenende in Franken: Nürnberger Frühlingsfest und Bayreuther Osterfestival.