Frau findet toten Mann auf Nürnberger Toilette: Am Mittwochmorgen (4. Dezember 2019) wurde in Nürnberg ein 32- jähriger Mann tot aufgefunden. Das teilte die Polizei mit.

Nürnberg: Arzt stellt Tod des Mannes fest Gegen 7 Uhr entdeckte eine Passantin eine leblose Person in einer Toilettenanlage am Plärrer in der Nürnberger Innenstadt. Ein verständigter Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Polizisten fanden in der Toilette Drogenutensilien und Betäubungsmittel. Der Körper des Mannes wies zudem frische Einstichstellen auf. Nun wird anhand eines chemisch-toxikologischen Gutachtensgeklärt, an welcher Art von Drogen der 32-Jährige gestorben ist. Er war bei der Polizei als langjähriger Drogenkonsument bekannt.