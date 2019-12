Bisherigen Erkenntnissen zufolge, war der Mann in einer Drogenentzugsklinik in Nordrhein-Westfalen in Behandlung und befand sich zu Besuch in Nürnberg. Spuren, die auf ein Gewaltdelikt schließen lassen würden, ergaben sich laut Polizei nicht.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung der Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth die Obduktion des Leichnams, sowie die Erstellung eines chemisch-toxikologisches Gutachtens an.