In der Nacht auf Sonntag (22. März 2020) ist es in Nürnberg zu einem Großeinsatz der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes gekommen. Laut Angaben der Nürnberger Feuerwehr kam es auf einem Industriegelände im Hafen zu einem Großbrand.

Gegen 04.30 Uhr ging bei der Leitstelle der Alarm ein, dass in einer Werkstatt in der Leyher Straße Feuer ausgebrochen sei. Zahlreiche Einsatzkräfte eilten in das Hafengebiet. Bereits auf der Anfahrt wurde das Ausmaß des Brandes deutlich, wie die Feuerwehr berichtet: Aus der Ferne waren laute Knallgeräusche zu vernehmen und aufsteigende Rauchschwaden zu sehen.

Nürnberg: Großer Feuerwehreinsatz in den Morgenstunden

Vor Ort standen ein Lkw, ein Wohnmobil und Lagergut in Flammen. Zudem war das Feuer in der Werkstatt ausgebrochen. Die lauten Knallgeräusche entstanden durch Explosionen von Gasflaschen und unter Druck stehenden Reifen. Zum Video "Wie setze ich einen Notruf richtig ab?"

Die Feuerwehrleute forderten Verstärkung an: Die Löscharbeiten der Einsatzkräfte zogen sich bis circa 06.00 Uhr am Morgen hin. Immer wieder waren Nachlöscharbeiten notwendig, da sich Glutnester im Decken-, Dach- oder Fassadenbereich gebildet hatten.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Rettungsdienst übernahm jedoch die Betreuung der Anwohner, die aus dem Schlaf gerissen wurden. Direkte Anwohner wurden aufgrund der teils starken Rauchentwicklung aus ihren Häusern geholt. Die "VAG" stellte Busse zur Verfügung, worin die Menschen zeitweise versorgt werden konnten.

Die Leyher Straße und die umliegenden Straßen wurden abgesperrt. Die Sperrungen dürften im Laufe des Vormittags aufgelöst werden. Die Schadenshöhe sowie die Brandursache sind derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt nun in diesem Fall.

