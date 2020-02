Laufend unterwegs: Die besten Joggingrunden in Nürnberg und Umgebung

Auf die Plätze, fertig, los! Laufstrecken in Nürnberg und Umgebung

Den Tag mit einer lockeren Joggingrunde einläuten oder am Abend mit einem entspannten Lauf ausklingen lassen - dies können Sie in Nürnberg an vielen Orten tun. Damit Sie aber nicht an der Straße und durch den Berufsverkehr laufen müssen, haben wir Ihnen die schönsten Joggingrunden für eine entspannte (Fitness-) Auszeit herausgesucht. Viele davon sind auch mit Übersichtstafeln und Nachtbeleuchtung ausgestattet.

Joggingrunde Airport Nürnberg

Keine Angst, Sie müssen hier nicht auf dem Rollfeld joggen. Die Joggingrunde führt durch einen Wald am Flughafen entlang. Aufgrund der Länge der Strecke vor allem für Einsteiger gut geeignet. Den Streckenplan finden Sie hier.

Streckenlänge: 2,4 Kilometer

Belag: Waldboden

Adresse: Nähe Irrhainstraße, 90425 Nürnberg

Joggingrunde Dutzenteich und Luitpoldhain

Diese Joggingrunde führt Sie durch den grünen Luitpoldhain, vorbei am Dutzenteich. Die Strecke verfügt über Übersichtstafeln, Streckenpläne sowie Tipps für Laufeinsteiger. Den Streckenplan finden Sie hier.

Streckenlänge: Es gibt fünf verschiedene Runden, welche zwischen 2,8 und fünf Kilometer lang sind.

Belag: Asphalt

Adresse: Bayernstraße 110, 90478 Nürnberg

Joggingrunde im Faberpark und Rednitztal

Diese Strecke ist ausgeschildert und bietet verschiedene Runden zu unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsgraden. Sie laufen durch die schöne Natur im Faberpark. Die Runden erstrecken sich bis zur Thomas Kolb Brücke zwischen Mühlhof und Reichelsdorf. Den Streckenplan finden Sie hier.