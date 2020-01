Feuerwehreinsatz in Lauf an der Pegnitz: Am Donnerstag (02. Januar 2020) musste die Feuerwehr wegen eines Hundes ausrücken. Der Vierbeiner trieb regungslos im Fluss umher, als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, erklärt die Feuerwehr. Er war zuvor in die Pegnitz gesprungen, weil er sich erschrocken hatte.

Laufer Feuerwehr muss Herrchen toten Hund übergeben

Der Vormittag des 02. Januar endete tragisch für einen Schäferhund: Der Vierbeiner erschrak sich wegen anderer Hunde und sprang aus Angst in die Pegnitz. Am Wehr unterhalb der Wasserbrücke wurde das Tier angetrieben. Die Feuerwehr konnte den Hund (14) nur noch tot aus dem Wasser bergen und dem Herrchen übergeben.