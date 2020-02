Ein betrunkener Jugendlicher griff am späten Samstagabend (15.02.2020) gegen 23 Uhr den Rettungsdienst an, berichtet die Polizei. Dabei waren die Einsatzkräfte wegen ihm zur Asylunterkunft in Lauf a.d. Pegnitz (Nürnberger Land) gefahren.

Als sich der Rettungsdienst um den betrunkenen Jugendlichen kümmerte, warf der 15-Jährige plötzlich mit der medizinischen Ausrüstung nach den Einsatzkräften. Gleichzeitig beleidigte er sie.

15-Jähriger lässt sich auch von Vater nicht beruhigen - Polizei muss eingreifen

Die Einsatzkräfte und der Vater wollten den 15-Jährigen beruhigen - vergebens. Die Polizei wurde schließlich alarmiert, rückte an und fesselte den Jugendlichen. Er wurde zur Ausnüchterung ins Krankenhaus gebracht.