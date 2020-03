Vermisster aus Franken wurde mit Hubschrauber, Hunden und Booten gesucht - Mann wieder aufgetaucht

Mann aus Franken spurlos verschwunden: Seit Dienstagabend (10.03.2020) machte die Schlagzeile die Runde. Mit einem großen Sucheinsatz wurde nach dem Vermissten gesucht.

Jetzt, gut zwei Tage später, kann die Polizei Entwarnung geben und die Vermissten-Fahndung widerrufen. Der Mann ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Über den genauen Aufenthalt des Vermissten macht die Polizei in solchen Fällen nur in Ausnahmefällen Angaben. Die einzige Info zum Mann aus Mittelfranken: Er ist wohlbehalten.

Regelmäßig sucht die Polizei nach Vermissten

Auch in Franken muss die Polizei nach vermissten Menschen suchen. Nicht immer ist das Aufgebot so groß wie im jetzt geklärten Fall des vermissten Manns aus Mittelfranken. In vielen Fällen aber enden solche Suchen glimpflich. Alle aktuellen Vermisstenfälle aus Franken, Deutschland und der Welt finden Sie hier.