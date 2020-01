Am Mittwochnachmittag (24. Januar 2020) retteten Einsatzkräfte eine eingeklemmte Katze aus einem Auto, berichtet die Feuerwehr Lauf. Das Tier hatte Unterschlupf in einem geparkten BMW gesucht, konnte sich aber nicht mehr selbst befreien und fing an, laut zu schreien.

Feuerwehrleute entfernen Unterbodenschutz und retten Katze

Die Feuerwehr rückte an, hob das Fahrzeug mit zwei Hochdruckhebekissen an beiden Seiten an und unterbaute den Wagen. Anschließend konnte der Unterbodenschutz demontiert und die Katze befreit werden.

Dank der Feuerwehrleute blieb die Katze unverletzt und konnte dem glücklichen Frauchen übergeben werden.