Schlägerei zwischen Schülern in Lauf an der Pegnitz: Am Donnerstagnachmittag (5.09.2019) trafen sich zwei Schülergruppen gegen 15.45 Uhr auf einem Supermarktplatz. Sie hatten sich zu einer Schlägerei verabredet, berichtet die Polizei.

Frau aus Lauf zeigt Zivilcourage

Ein 13-Jähriger hatte eine Metallkette um seine Faust gewickelt und ging damit auf einen Gleichaltrigen los. Ein 14-Jähriger schritt ein und bekam einen Schlag in den Bauch ab.

Eine Frau aus Lauf bekam den Streit mit und zeigte Zivilcourage. Die 33-Jährige rief die Polizei und trennte anschließend die rivalisierenden Gruppen voneinander.

Polizei stellt Kette und Messer sicher

Daraufhin traf die Polizei ein. Die Beamten stellten die Metallkette sowie ein Messer sicher. Dieses hatte einer der Schüler mitgebracht, aber nicht eingesetzt. Bei der Auseinandersetzung wurde keines der Kinder schwerer verletzt, glücklicherweise erlitten sie nur Kratzer.

