In einem Waldstück zwischen Lauf an der Pegnitz und Schönberg wurde am Sonntagmorgen eine Leiche entdeckt. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus - die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Waldstück nahe Nürnberg: Pilzsammler entdeckt männliche Leiche

Wie ein Polizeisprecher gegenüber inFranken.de bestätigt, fand ein Pilzsammler am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr die männliche Leiche in dem Waldstück, etwa einen Kilometer von der Straße entfernt.

Wer ist der Tote im Wald? Polizei vermutet Gewaltverbrechen

Der Tote weise Verletzungen auf, die deutlich auf ein Gewaltverbrechen hindeuten. Man gehe von einem Tötungsdelikt aus. Über die Identität des Toten wurde zunächst nichts bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Zeit fieberhaft.

Die Verletzungen und der Zustand der Leiche deute auf ein relativ aktuelles Verbrechen hin, sagte ein Polizeisprecher. Gleichwohl sind derzeit in Franken noch viele Kriminalfälle ungelöst.

Weitere Informationen folgen in Kürze.