Die Polizei bittet bei einer Vermisstensuche im Landkreis Nürnberger Land um Hilfe: Bereits seit Mittwochabend (17.04.2019) wird der 75-jähriger Hans-Dieter Z. aus Lauf a.d. Pegnitz vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Aufenthaltsort. Es ist der zweite aktuelle Vermisstenfall in Franken in dieser Woche: In Unterfranken wird eine 48-jährige Frau vermisst.

Im aktuellen Fall verließ Hans-Dieter Z. am Mittwoch seine Wohnung im Laufer Ortsteil Rudolfshof mit einem weißen VW Golf mit dem amtlichen Kennzeichen LAU - Z 2018. Als er nicht wie angekündigt gegen 18 Uhr nach Hause kam, benachrichtigen seine Angehörigen die Polizei.

Hubschrauber im Einsatz - Suche bleibt erfolglos

Die daraufhin durchgeführten umfangreichen Suchmaßnahmen, bei welchen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, verliefen bislang erfolglos. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Hans-Dieter Z. in hilfloser Lage befindet und dringend ärztliche Hilfe benötigt.

Hans-Dieter Z. wird wie folgt beschrieben:

75 Jahre alt, circa 175 cm groß, kurze graue Haare, schlanke Figur. Er trug einen roten Pullover mit kariertem Kragen, eine blaue Weste, eine schwarze Jeans und Sandalen mit Riemen. Er war unterwegs mit einem VW Golf, Farbe weiß mit dem amtlichen Kennzeichen LAU - Z 2018.

Die Polizei teilt mit: "Sollte Sie Herrn Hans-Dieter Z. antreffen, Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben können oder das oben beschriebene Fahrzeug gesehen haben, verständigen Sie bitte umgehend den Polizeinotruf 110."