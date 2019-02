Gestern Nachmittag (07.02.2019) hat es in einem Schulgebäude in Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) gebrannt. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt in dieser Angelegenheit wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Weil im Gebäude des Sonderpädagogischen Förderzentrums in der Daschstraße Brandrauch wahrgenommen wurde, alarmierte die Schulleitung gegen 14:40 Uhr die Feuerwehr und evakuierte die anwesenden Schülerinnen und Schüler aus dem Schulgebäude.

Feuerwehr konnte Brand zügig löschen

Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, den Brand, der in einer Toilette ausgebrochen war, zügig abzulöschen. Durch das Feuer und die Löscharbeiten entstand ein Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf etwa 15.000 Euro beläuft. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

Brandermittler auf Spurensuche

Brandermittler der Kriminalpolizei Schwabach haben die Untersuchung zur Ursache des Feuers aufgenommen. Sie werden im Laufe des heutigen Tages (08.02.2019) den Brandort in Augenschein nehmen.