Update: 15.07.2019: Leiche in Wald gefunden - Polizei nimmt Mann und Frau fest

Nach dem Fund einer männlichen Leiche in einem Wald zwischen Lauf an der Pegnitz und Schönberg im Kreis Nürnberger Land wurde die 25-köpfige Sonderkommission "Pilz" geschaffen. Einen Tag nach der schrecklichen Entdeckung eines Pilzsammlers am Sonntag (14.07.2019) kann die Polizei bereits einen Ermittlungserfolg verkünden: Zwei dringend Tatverdächtige wurden verhaftet, teilte die Polizei am Montagmittag mit. Die Frau und der Mann werden an diesem Tag einem Haftrichter vorgeführt.

Weitere Einzelheiten zu dem Tötungsdelikt werden in einer Pressekonferenz des Polizeipräsidiums Mittelfranken am Dienstagmittag (15.07.2019) bekanntgegeben.

Pilzsammler findet männliche Leiche bei Lauf an der Pegnitz

Wie ein Polizeisprecher am Sonntag gegenüber inFranken.de bestätigte, hatte ein Pilzsammler am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr die männliche Leiche in dem Waldstück gefunden, etwa einen Kilometer von der Straße entfernt. Bei der Leiche soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann handeln. "Wir gehen aktuell von einem Tötungsdelikt aus", erläuterte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Wer ist der Tote im Wald? Polizei vermutet Gewaltverbrechen

Der Tote weise Verletzungen auf, die deutlich auf ein Gewaltverbrechen hindeuten. Über die genaue Identität des Toten wurde zunächst nichts bekannt.

Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, die im Verlauf des Wochenendes an dem Waldstück rechts von der Straße von Lauf nach Schönberg (LAU 7) verdächtige Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.

Die Verletzungen und der Zustand der Leiche deute auf ein relativ aktuelles Verbrechen hin, sagte ein Polizeisprecher. Gleichwohl sind derzeit in Franken noch viele Kriminalfälle ungelöst.

Später am Sonntag wurde in Unterfranken eine Wasserleiche im Main entdeckt. Ein Zeuge hatte den leblosen Körper an einer Brücke in Würzburg im Wasser treiben sehen und die Rettungskräfte alarmiert.