Details zum grausamen Tod: Ein 27-jähriger Mann aus Lauf an der Pegnitz (Mittelfranken) wurde am Sonntagmorgen tot in einem Waldstück zwischen Lauf und Schönberg gefunden. Bereits einen Tag später wurden zwei Tatverdächtige verhaftet. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag (16.07.2019) geben Polizei und Staatsanwaltschaft Details bekannt.

Körper mit Stichen malträtiert

Am Sonntag hatte ein Pilzsammler gegen 7.20 Uhr die sterblichen Überreste des Mannes gefunden. Er rief sofort die Polizei und die Ermittler nahmen ihre Arbeit auf.

Schnell war klar, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt, so die Polizei. Der 27-Jährige soll von Samstag auf Sonntag getötet worden sein. Die Polizei spricht von einer "massiven Gewaltanwendung gegen den Kopf und des Oberkörpers des Mannes." Der Körper wies mehrere Stichverletzungen sowie erhebliche Kopfverletzungen durch einen stumpfen Gegenstand auf.

Mann aus Lauf verstrickt sich in Widersprüche

Nach den bisherigen Ermittlungen wurde das Opfer nicht im Wald getötet, sondern mit einem Auto dorthin gebracht. Die Polizei sicherte Spuren und befragte mögliche Zeugen. Dabei kam sie einem deutschen Ehepaar aus Lauf an der Pegnitz auf die Spur. Bei der Vernehmung hatte sich der 31-jährige Mann, der den Getöteten zuletzt gesehen haben soll, in Widersprüche verstrickt. Damit wurde er zum Verdächtigen.

Ermittlungen wegen möglichen Totschlag

Wegen Totschlag ermittelt die Polizei gegen den 31-Jährigen, seine 29-jährige Ehefrau wird der Beihilfe zum Totschlag verdächtigt. Die Untersuchungen dauern noch an.

Ein Fahrzeug, in dem die Leiche transportiert worden sein soll, konnte sichergestellt werden. Hier habe es viele Blutspuren gegeben, die allerdings verwischt worden seien.

Tatverdächtiger in Haft, Frau auf freiem Fuß

Nach dem schrecklichen Fund am Sonntag war die 25-köpfige Sonderkommission "Pilz" geschaffen worden. Bereits einen Tag später konnte die Polizei ihren Ermittlungserfolg verkünden: Die Frau und der Mann wurden festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt.

Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen. Die Frau ist weiterhin auf freiem Fuß, da der Ermittlungsrichter keinen dringenden Tatverdacht zur Beihilfe am Totschlag feststellen konnte. Sie ist aber weiterhin verdächtigt.

Ehepaar und Opfer kannten sich

Das Motiv für die Tat soll im privaten Bereich liegen, die mutmaßlichen Täter und das Opfer kannten sich. Beide Verdächtigen streiten die Tat ab.

Noch ist unklar, wo und mit welchen Tatmitteln der 27-jährige Mann getötet wurde. Eins ist aber klar: Eine massive Gewalteinwirkung führte zu seinem Tod.

