Nürnberg vor 1 Stunde

Hausbrand

Balkon steht in Flammen - 50.000 Euro Schaden

In Lauf an der Pegnitz bei Nürnberg ist in der Nacht auf Montag in der Bayreuther Straße aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. In einem Mehrfamilienhaus stand ein Balkon in Flammen. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.