Lauf an der Pegnitz vor 1 Stunde

Brand

Mittelfranken: Feuer bricht in Wohnung aus - Frau lebensgefährlich verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lauf a. d. Pegnitz (Kreis Nürnberger Land) sind am Donnerstagmorgen zwei Frauen verletzt worden. Eine von ihnen schwebt in Lebensgefahr.