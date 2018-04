Langwasser: Versuchter Handtaschenraub im Morgengrauen - Polizei such zwei junge Frauen

Beschreibung der Täterinnen



Am Montagmorgen versuchten bislang unbekannte Täterinnen einer Frau in Langwasser die Handtasche zu entreißen. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.Gegen 05.45 Uhr lief die Frau in Richtung des U-Bahnhofs "Scharfreiterring", als ihr zwei junge Frauen entgegenkamen. Die beiden Jugendlichen sprachen sie an und fragten nach Zigaretten oder Bargeld. Beides verneinte die Frau. Die beiden Angreiferinnen versuchten ihr die Tasche gewaltsam zu entreißen. Dies scheiterte jedoch an der Gegenwehr des Opfers.Offensichtlich aus Wut beleidigten die Täterinnen ihr Opfer, und eine der beiden jungen Frauen beschädigte anschließend den am Boden liegenden Regenschirm der Geschädigten. Dann flüchtete das Duo ohne Beute. Das Opfer blieb unverletzt.Eine Angreiferin wird wie folgt beschrieben: Ca. 18 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, dunkelhäutig,krauses Haar, bekleidet mit schwarzem bauchfreiem T-Shirt, Jeans mit eingerissenen Hosenbeinen, sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent.Die Mittäterin soll ca. 18 Jahre alt , ca. 165 cm groß, schlank sein, mitteleuropäischesAussehen, kinnlange Haare haben und mit einer Jeans mit eingerissenen Hosenbeinen bekleidet sein. Sie sprach ebenfalls deutsch ohne erkennbaren Akzent.Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.