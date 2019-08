Kurioser Polizeieinsatz in Nürnberg: 33-Jähriger mit Wischmopp verprügelt

Wischmopp-Attacke am Nürnberger Hauptbahnhof: Am Nürnberger Hauptbahnhof kam es am Donnerstag (29. August 2019) zu einer gefährlichen Körperverletzung durch eine eher kuriose Waffe. Gegen 10.30 Uhr bemerkten Polizisten auf den Bildern der Überwachungskamera des Nürnberger Hauptbahnhofs eine Prügelei zwischen zwei Männern in der Osthalle. Mehrere Polizisten eilten zu den beiden Männern, um sie zu beruhigen.

Nur wenige Tage zuvor verhafteten Polizisten einen Mann am Nürnberger Hauptbahnhof. Auf der Polizeiwache griff er die Polizisten an - es kam zu Faustschlägen und Bissen.

Polizei greift ein: Beide Männer werden handgreiflich

Die Männer, ein 33-Jähriger und ein 35-Jähriger, erklärten, dass sie sich zuerst nur verbal gestritten hatten. Als dem 35-Jährigen, einem Verkäufer im Hauptbahnhof, jedoch die Argumente ausgingen, schlug er sein 33-jähriges Gegenüber mehrfach mit einem Wischmopp, wodurch der Mann verletzt wurde.

Die Polizei sah sich daraufhin erneut die Videoaufnahmen an und stellte fest, dass auch der 33-Jährige dem 35-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte. Die Polizei stellte den Wischmopp sicher und leitete gegen den 35-Jährigen eine Ermittlung wegen gefährlicher Körperverletzung, gegen den Jüngeren wegen Körperverletzung ein.