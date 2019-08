Reichenschwand vor 19 Minuten

Polizeieinsatz

Kurioser Einsatz in Franken: Nackter Mann (52) randaliert in Pension

Am Dienstagabend wurde die Polizei in eine Pension in Reichenschwand im Kreis Nürnberger Land gerufen. Grund war der Ausraster eines Gastes, der zuvor im Eingangsbereich randaliert hatte.