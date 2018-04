Kurator führt durch ?Jürgen Becker. New York 1972?

Am Mittwoch, 18. April 2018, um 18 Uhr bietet Matthias Dachwald, Kurator des Kunsthauses, einen Rundgang durch die Ausstellung ?Jürgen Becker. New York 1972? an. Die Schau im Kunsthaus im KunstKulturQuartier, Königstraße 93, präsentiert eine Serie von Fotografien, die 1972 während eines längeren Aufenthalts des Schriftstellers in New York entstanden. Becker hielt seine Eindrücke von der pulsierenden Stadt auf seinen täglichen Rundgängen mit einer Kleinbildkamera fest und schuf so eine Art visuelles Tagebuch des Lebens auf den Straßen New Yorks Anfang der 1970er Jahre.

Unter dem Motto ?Im Kopf die Bilder, für die es kein Museum gibt? wird Matthias Dachwald nicht nur die Fotografien des Künstlers vorstellen, die beispielhaft das Genre der Straßenfotografie zitieren, sondern auch auf die Anknüpfungspunkte in Jürgen Beckers literarischen Werken eingehen.

Der Eintritt in die Ausstellung ist frei, die Teilnahme an der Führung kostet 3 Euro. alf

