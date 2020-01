Kunst, Geschichte und Kultur : Das wird in Nürnbergs Museen geboten

Nürnbergs Museen mit der Nürnberg Card entdecken: Halten Sie sich als Tourist in Nürnberg auf, bietet sich die Nürnberg Card an. Diese Karte gewährt Ihnen zwei Tage freien Eintritt in alle Nürnberger Museen und Sehenswürdigkeiten. Führungen und Sonderveranstaltungen müssen in der Regel allerdings extra bezahlt werden. Zudem dürfen Sie den Nürnberger Tiergarten einmal kostenlos besuchen.

Die Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sind mit der Nürnberg Card ebenfalls möglich. Viele der Museen befinden sich recht zentral in der Nürnberger Innenstadt und haben daher selber keine Parkplätze, weswegen es sich lohnt, die Stadt per Bus und Bahn zu erkunden. Die Nürnberg Card bestellen Sie bequem online. Die Bearbeitungszeit dauert circa vier Tage.

Eintrittspreise in Nürnberger Museen

Erwerben Sie hingegen eine Standardeintrittskarte bei dem jeweiligen Museum, kostet diese für Erwachsene in der Regel 6 Euro (+/-2 Euro) und für Kinder 1,50 Euro. Dazu kommen zahlreiche Sonderkonditionen wie für Gruppen, Familien, Nürnberg Pass oder Jahreskarten. Gegen einen kleinen Aufpreis von 3 Euro wandeln Sie die Eintrittskarte in eine Tageskarte um und dürfen damit weitere Museen des Nürnberger besuchen.