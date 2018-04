Küche in Nürnberger Stadtteil brennt - zwei Verletzte, 50.000 Euro Sachschaden

Am Mittwochabend ist in einer Küche einer Wohnung im Nürnberger Stadtteil Laufamholz ein Feuer ausgebrochen. Zwei Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten in ein Krankenhaus gefahren werden, wie die Polizei berichtet.Gegen 19:45 Uhr gingen mehrere Notrufe bei Polizei und Integrierter Leitstelle ein, dass es in einem Anwesen in der Simmelsdorfer Straße brennen soll. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Streifen der PI Nürnberg-Ost drang starker Rauch aus einem Fenster des Mehrfamilienhauses.Ein Stoßtrupp der Berufsfeuerwehr rückte in die betreffende Wohnung vor und löschte im Eiltempo das Feuer in der Küche. Zuvor hatte die 24-jährige Bewohnerin selbst versucht, die Flammen zu löschen. Sie erlitt, ebenso wie ihr siebenjähriger Sohn, eine Rauchgasvergiftung. Nach erster Behandlung vor Ort erfolgte der Transport in ein Krankenhaus.Die Ursache, die derzeit von Spezialisten des Fachkommissariats der Kripo Nürnberg ermittelt wird, könnte nach aktueller Spurenlage ein technischer Defekt an einem Küchengerät sein. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen aber noch an. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die Wohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar.