Hersbruck vor 1 Stunde

Schwerer Unfall

Kriminelle rasen gestohlenes Fluchtauto zu Schrott - Verdächtige in Untersuchungshaft

An Silvester haben zwei Männer ein Auto in Hersbruck gestohlen. Auf der Flucht verloren sie die Kontrolle über den Wagen und wurden schwer verletzt. Beide kommen nun in Untersuchungshaft.