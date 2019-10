Nürnberg vor 3 Stunden

Einsatz

Kranführer in 45 Metern Höhe gefangen: Spektakuläre Rettungsaktion in Nürnberg

Die Höhenrettungsgruppe wurde am Mittwoch zu einem Notfall im Nürnberger Stadtteil Schweinau gerufen. Ein Kranführer war in Not geraten.