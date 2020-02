In mehreren Kindereinrichtungen in Altdorf bei Nürnberg gab es in den vergangenen Tagen Krätzevorfälle. Neben erwachsenen Angestellten seien auch Kinder betroffen, wie Dr. Uwe Drochner vom Gesundheitsamt Nürnberger Land gegenüber inFranken.de bestätigt. Kontaktpersonen müssen präventiv behandelt werden.

10 Fälle in Altdorfer Einrichtungen gemeldet: Krätze breitet sich aus

2019 wurden dem Gesundheitsamt Nürnberger Land 27 Fälle mitgeteilt. Meldepflichtig sind nur Krätze-Fälle innerhalb von Gemeinschaftseinrichtungen. 2020 wurden bislang zehn Fälle bekannt. Betroffen sind offenbar eine Mittagsbetreuung und noch andere Einrichtungen für Kinder.

Ausmaß der Fälle unbekannt: Ansteckung durch engen Hautkontakt

"In den Räumlichkeiten an sich besteht gar keine so hohe Ansteckungsgefahr", erklärt Drochner. Aufpassen müsse man bei engem Hautkontakt - vor allem Familienmitglieder seien ansteckungsgefährdet.

Über das genaue Ausmaß der Krätzefälle konnte das Gesundheitsamt keine Aussage treffen: "Die Krankheit ist nur in Gemeinschaftseinrichtungen meldepflichtig. Deswegen gibt es die Möglichkeit, dass die Kinder infizierter Eltern weiterhin die Kita besuchen, ohne dass jemand davon weiß", sagt Drochner.

Schwierige Diagnose: So verläuft die Krankheit

Ohnehin ist es schwierig, den genauen Ansteckungszeitpunkt rauszufinden: Die Inkubationszeit kann bis zu vier Wochen dauern. Erst dann treten die ersten Symptome wie Juckreiz auf. Mit der Zeit intensivieren sich die Symptome.