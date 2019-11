Konzerte in Nürnberg: Diese Sänger, Bands und Rapper kommen im Herbst in die Stadt

Auf den Bühnen der Arena Nürnberger Versicherungen, im Löwensaal oder in angesagten Clubs wie dem Hirsch in Nürnberg ist es in der nächsten Zeit möglich, aufregende Konzerte zu erleben. Im Herbst 2019 kommen große Stars bis hin zu alternativen Singer-Songwritern in die fränkische Stadt.

Große Stars in Nürnberg: Konzerte im Herbst 2019

Wer es ruhig und besinnlich mag, kann am 30. November den deutschen Soulsänger Xavier Naidoo live erleben. Daneben ist im November für Cineasten ein besonderes Schauspiel in der Arena Nürnberger Versicherungen zu sehen: Das offizielle Tribute-Orchester spielt die großen Songs von Hans Zimmer. Zu hören sind zum Beispiel die Kompositionen für Inception, Fluch der Karibik oder Gladiator.

Pop, Rock und Soul live in Nürnberg

Hören Sie am liebsten Songs mit ausdrucksstarken Texten, bieten sich gleich mehrere Konzerte in Nürnberg an: So kommt beispielsweise die Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann am 27. November ins Hirsch. Zudem sind auch Sänger und Bands wie Wincent Weiss am 14. November und OK KID am 30. Oktober auf den Bühnen der Stadt unterwegs.

Diese Schlager-Größen kommen nach Nürnberg

Schlager-Fans aufgepasst: Im Herbst sind in Nürnberg so einige große Namen des Schlagers vertreten. Für ein Konzert kommen zum Beispiel Achim Reichel am 13. November und der Rocker Peter Kraus am 23. November in die Stadt. Zum Mitsingen und Mitschunkeln lädt auch die Volksmusikgruppe Saso Avsenik und seine Oberkrainer am 2. Dezember ein.

Heavy im Herbst: Metal-Bands in Nürnberg

Im Hirsch und auch im Löwensaal sind diesen Herbst so einige Metal-Bands zu sehen. Killswitch Engage sind auf ihrer Atonement Tour Europe 2019 und geben am 10. November ein Konzert in Nürnberg. Zudem ist die schwedische Band Opeth mit ihrem neuen Album unterwegs. Am 15. November kommen sie in die Stadt. Wer gleich mehrere Bands erleben möchte, besucht das Blutfest am 29. November in Nürnberg, wo unter anderem Debauchery, Balgeroth und Eisregen zu sehen sein werden. Auch für Core-Hörer ist etwas dabei: Am 20. Dezember ist Eskimo Callboy in Nürnberg.

Rap- und Hip-Hop in Nürnberg

Der US-amerikanische Rapper Xzibit ist am 14. November live für ein Konzert in Nürnberg. Ansonsten geben sich vor allem deutschsprachige Künstler die Ehre: Am 21. November sind Bonez MC und RAF Camora zu erleben. Am Tag darauf ist auch Rapper ENO für ein Konzert in der Stadt. Außerdem ist Kollegah auf Tour und spielt am 12. Dezember im Löwensaal.

Fans von Udo Lindenberg können sich freuen: Der Kultsänger hat für seine Tour im nächsten Jahr ein Zusatzkonzert für Nürnberg angekündigt. Zwei Tage hintereinander finden die Konzerte in der Arena Nürnberger Versicherung statt.