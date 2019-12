Konzert-Highlights 2020 in Nürnberg: Diese Stars kommen nach Franken - jetzt Tickets sichern

Andrea Berg

Die Schlagersängerin Andrea Berg geht mit neuen Songs und ihren Hits auf große Arena-Tour. Mit Nummer-1-Alben wie "Atlantis", "Seelenbeben" oder "Mosaik" hat sie die deutsche Schlagerlandschaft nachhaltig geprägt.

Termin: Samstag, 14.03.2020, 20:00 Uhr

Ort: Arena Nürnberger Versicherung

Peter Maffay

Peter Maffay feiert sein 50-jähriges Bühnenjubiläum und macht 2020 Halt in Nürnberg. Genau zwei Jahre sind seit seiner erfolgreichen MTV-Unplugged-Tour verstrichen, wenn Peter Maffay im nächsten Jahr auf die Bühne zurückkehrt. Peter Maffay und seine Band haben ein Rockalbum mit neuen Titeln eingespielt.

Termin: Donnerstag, 19.03.2020, 20:00 Uhr

Ort: Arena Nürnberger Versicherung

Jetzt Tickets für Peter Maffay in Nürnberg sichern

Deichkind

"Yippie Yippie Yeah Yippie Yeah, Krawall und Remmi Demmi" - Deichkind hat sich als Electropunk-Formation mit ihrem Flow und schrillen Live-Shows in die Herzen der Fans gespielt. Ende Februar kommt die Band nach Nürnberg.

Termin: Samstag, 22. Februar 2020, 20:30 Uhr

Ort: Arena Nürnberger Versicherung

Jetzt Tickets für Deichkind in Nürnberg sichern

AnnenMayKantereit

Nach ihren restlos ausverkauften Live-Terminen 2019 mit mehr als 250.000 Besuchern im Zuge ihres Albums "Schlagschatten", kündigte die Kölner Band AnnenMayKantereit für 2020 eine neue Tour mit demselben Album an.

Termin: Samstag, 29. Februar 2020, 20:00 Uhr

Ort: Arena Nürnberger Versicherung

James Blunt

Im Frühjahr 2020 geht James Blunt mit neuen Songs und alten Hits auf große Hallen-Tour. Im Gepäck hat er sein neues Album "Once Upon A Mind".

Termin: Samstag, 04.04.2020, 20:00 Uhr

Ort: Arena Nürnberger Versicherung

Jetzt Tickets für James Blunt in Nürnberg sichern

Böhse Onkelz

40 Jahre nach ihrer Gründung geht eine der erfolgreichsten deutschen Rockbands mit neuem Studioalbum im Frühjahr 2020 auf große Tournee durch Deutschland.

Termin: Samstag, 25.04.2020, 19:30 Uhr

Ort: Arena Nürnberger Versicherung

Capital Bra & Samra

In Deutschland und Österreich ist Capital Bra gemessen an der Anzahl seiner Nummer-1-Hits der erfolgreichste Rapper der Geschichte. Ende Mai gibt er zusammen mit Samra ein Konzert in Nürnberg.

Termin: Sonntag, 24.05.2020, 20:00 Uhr

Ort: Arena Nürnberger Versicherung

Pietro Lombardi

Der DSDS-Gewinner Pietro Lombardi erreichte mit seinem Track "Señorita" die Spitze der deutschen Single-Charts. Im Nürnberger Löwensaal will er seine fränkischen Fans begeistern.

Termin: Sonntag, 24.05.2020, 20:00 Uhr

Ort: Löwensaal Nürnberg

Jetzt Tickets für Pietro Lombardi in Nürnberg sichern

Rock im Park

Zum 25-jährigen Jubiläum wollen die Veranstalter von Rock im Park ein besonderes Line-up auffahren. Unter anderem spielen die Ärzte, Slipknot, Slayer, The Bosshoss und Bastille im Juni 2020 am Dutzendteich in Nürnberg.

Termin: Freitag, 05.06.2020 bis Sonntag, 07.06.2020

Ort: Zeppelinfeld Nürnberg