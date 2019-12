Kollegah kommt nach Nürnberg - lokales Bündnis spricht von "unfassbarer Provokation"

Kollegah-Konzert in Nürnberg sorgt für Protest: Der geplante Auftritt des umstrittenen Rappers Kollegah am 12. Dezember 2019 stößt auf Widerstand in Nürnberg. Ein lokales Bündnis verurteilt das Konzert. Ihm gehören an: das Menschenrechtsbüro und die Frauenbeauftragte der Stadt Nürnberg sowie die Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg.

Kritiker werfen Kollegah Antisemitismus, Gewaltverherrlichung und Sexismus vor

Felix Blume alias Kollegah befeuere mit seinen Äußerungen und Texten Vorurteile, verbreite Ängste und grenze aus, erklären die Kritiker. Auch wenn er regelmäßig Antisemitismusvorwürfe zurückweise, transportiere er in seinen Songs und Videos nicht nur antisemitische, sondern auch gewaltverherrlichende und sexistische Botschaften.