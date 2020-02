Kochen macht Spaß: Kochkurse für Kinder in Nürnberg

In Nürnberg gibt es einige Angebote für Kinderkochkurse. Sowohl für Kinder als auch für die Erwachsenen haben die Kochkurse einen Reiz. Kinder lernen früh, wie sie sich ihre eigenen Lieblingskreationen zusammenstellen können und wie sie Lebensmittel verarbeiten können. Eltern werden feststellen, dass ihre Kinder selbstständiger werden und später nicht nur ein Spiegelei kochen können. Dabei sind folgende Angebote aus Nürnberg besonders empfehlenswert:

"Die Kinderküche" in Nürnberg - Kochen macht grundsätzlich Spaß!

2004 eröffnete Susanne Klug die erste Kinderküche in München. Es folgten weitere Filialen in Frankfurt, Hamburg, Nürnberg und Hannover. Beim Kochen lernen die Kinder mit Gleichaltrigen den sicheren Umgang mit Kochutensilien und sammeln erste Erfahrungen. Doch wo gibt es solche Angebote in Nürnberg? Hier finden Sie die Angebote und freien Termine in der Kinderküche, die aktuell noch verfügbar sind: