In Zeiten der Corona-Krise geraten einige Unternehmen in der Region wirtschaftlich ins Straucheln. Insbesondere die Gastronomie trifft der Ausfall vieler Aufträge hart. Auch in den Lieferketten macht sich das bemerkbar.

Zum Beispiel in Neumarkt: Die Firma "Burgis" stellt Kartoffelklöße her. Doch aktuell findet sich wenige Abnehmer, da gastronomische Betriebe in Franken derzeit geschlossen sind. "Wir sitzen auf einer großen Menge an Kartoffelknödel für Großverbraucher", sagt Geschäftsführer Timo Burger.

Klöße satt: Spenden gehen an die Diakonie

Da das Unternehmen die Klöße sonst wegschmeißen müsste, werden sie am Freitag (27. März 2020) und Samstag (28. März 2020) verschenkt - naja fast: Die Aktion dient einem guten Zweck. Es wird um kleine Spenden gebeten, die der Diakonie Neumarkt/Nürnberger Land zu Gute kommen sollen.