Kindertheater in Nürnberg: Panoptikum-Festival und weitere Veranstaltungen für "die Kleinen"

Anfang 2020 finden in Nürnberg viele Theaterstücke für Kinder statt. Auch ein Festival können die Kleinen im Februar besuchen.

Panoptikum Kindertheaterfestival

Das Panoptikum Kindertheaterfestival ist eine der größten Theateraufführungen für Kinder in Nürnberg. Es findet alle zwei Jahre statt. In diesem Jahr ist es endlich wieder so weit: Über 50 Veranstaltungen stehen für verschiedene Altersgruppen ab drei Jahren auf dem Spielplan.

Hierzu kommen Theatergruppen aus den Niederlanden, der Schweiz, Spanien und anderen europäischen Ländern extra nach Franken gereist. Die Stücke werden aber alle in deutscher Sprache inszeniert.

Das Besondere: Viele der Theaterstücke kommen sogar ohne Sprache aus. Vereint werden dabei Schauspielkünste, Tänze und faszinierende Bühneninstallationen. Darüber hinaus erwartet die Besucher ein buntes Rahmenprogramm mit vielen Mitmach-Aktionen für Groß und Klein, die über die gesamte Stadt verteilt sind. Am besten besuchen Sie also gleich mehrere Veranstaltungen!

Ort: Die Spielorte sind über das ganze Stadtgebiet verteilt

Preis: Kinder 7,50 €, Erwachsene 12,50 €

Termin: 4. bis 9. Februar 2020

Der Froschkönig neu inszeniert

Jedes Kind hat wohl schon einmal vom Märchen des Froschkönigs gehört. Der Klassiker der Gebrüder Grimm wird den Kleinen gern als Geschichte zum Einschlafe vorgelesen. Krowis Puppenbühne inszeniert diesen Klassiker nun neu.

Geeignet ist das Stück für Kinder ab drei Jahren. Hinter den Puppen stecken Geli Kronawitter und Christine Willmann, die die Geschichte mit viel Liebe zum Detail neu inszenieren. Alle Puppen sind dabei handgemacht. Zudem werden die Stücke mit selbst komponierter Musik untermalt. Dies verspricht eine besondere Einzigartigkeit, da Sie das Märchen so nie ein zweites Mal hören werden.

Ort: Verschiedene Locations (Fischers Kulturladen, Kulturladen Zeltnerschloss, Abenteuerplatz Amselstrasse)

Preis: 5,50 €

Termin: 27. bis 30. April 2020f