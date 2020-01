Kinderfasching in Nürnberg: Veranstaltungen für kleine Kostümfans und Familien

Kinderfaschingszug am Rosenmontag

Am Rosenmontag (24.02.2020) findet eine Kinderfaschingszug durch die Nürnberger Innenstadt statt. Treffpunkt ist um 12:30 Uhr an der Lorenzkirche, los geht es um 13 Uhr. Begleitet von Musik und unter Anführung des Kinderprinzenpaares ziehen Groß und Klein zusammen mit lustigen Faschingskostümen durch Nürnbergs Straßen und feiern die 5. Jahreszeit. Auf dem Lorenzer Platz sorgt außerdem ein Spielmobil für Spiel und Spaß für alle Gäste, ab 14 Uhr spielt außerdem eine Band.

Veranstalter des Zuges ist das Jugendamt der Stadt Nürnberg in Kooperation mit der Sparkasse Nürnberg und dem "Förderverein Nürnberger Fastnachtszug e.V.":

Wann: 24.02.2020, 12:30 Uhr / Wo: Treffpunkt Lorenzkirche

Kinderfasching der Karnevalsgesellschaft Nürnberger Trichter e.V.

Die Karnevalsgesellschaft "Nürnberger Trichter e.V." richtet auch dieses Jahr wieder an verschiedenen Standorten Kinderfaschingsfeste aus. Hier sehen Sie die Termine für 2020:

Wann: 19.01.2020, 14 Uhr / Wo: Heidekrug / Preis: 4,50 €

Wann: 26.01.2020, 14 Uhr / Wo: TSV Altenfurt / Preis: 4,50 €

Wann: 09.02.2020, 14 Uhr / Wo: TSV Altenfurt / Preis: 4,50 €

Wann: 15.02.2020, 14 Uhr / Wo: Heidekrug / Preis: 4,50 €

Wann: 16.02.2020, 14 Uhr / Wo: TSV Altenfurt / Preis: 4,50 €

Wann: 22.02.2020, 14 Uhr / Wo: Heidekrug / Preis: 4,50 €

Wann: 25.02.2020, 15 Uhr / Wo: TSV Altenfurt / Preis: 4,50 €

Veranstaltungen der Alten Großen Nürnberger Karnevalsgesellschaft 1904 e.V.

Mit ihrer Gründung im Jahr 1904 ist die AK04 Nürnberg die älteste noch aktive Karnevalsgesellschaft in ganz Franken. Auch sie organisiert einige Faschingsfeste für Kinder. Kartenvorverkauf für alle Termine: telefonisch unter 0911/603093, online unter www.ak04-nuernberg.de

Wann: 26.01.2020 / Wo: Saal des Café-Restaurant Gartenstadt,Buchenschlag 1, 90469 Nürnberg / Preis: 4,00 €

Wann: 08.02.2020, Einlass 13:30 Uhr, Beginn 14 Uhr / Wo: ev. Gemeindezentrum,Cuxhavener Str. 52, 90425 Nürnberg / Preis: 4,00 €

Wann: 24.02.2020, Einlass 13:30 Uhr, Beginn 14 Uhr / Wo: Turnhalle des Turnerbund St. Johannis 1888,Schnepfenreuther Hauptstr. 19, 90425 Nürnberg / Preis: 4,00 €