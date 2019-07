Katwarn-Alarm in Nürnberg: Feuerwehr löscht Brand in Recyclingunternehmen

Feuer in Nürnberg: Am Donnerstagnachmittag (4.07.2019) kam es in der Duisburger Straße zu einem Brand bei einem Recyclingunternehmen in der Duisburger Straße, das berichtet die Feuerwehr. Auf einer Freifläche brannten Holzpaletten und Altpapierballen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung warnte die Feuerwehr die Bevölkerung im Hafengebiet über die Warnapp Katwarn und forderte dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Feuerwehr rief sofort Verstärkung

Die Feuerwehr rückte an. Bereits bei der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte dichten Rauch. Sofort wurde Verstärkung gerufen. Auf dem Gelände brannten mehrere Stapel mit Holzpaletten sowie gepresste Altpapierballen. Der Brand drohte, auf eine angrenzende Lagerhalle überzugreifen.

Warnung nach einer Stunde aufgehoben

Durch einen massiven Löschangriff konnte eine Ausbreitung des Brandes jedoch verhindert werden. Die Katwarn-Warnung konnte nach rund einer Stunde wieder aufgehoben werden. Nach zwei Stunden war der Brand gelöscht.

Im Einsatz waren zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Nürnberg, zusammen mit den Freiwilligen Feuerwehren aus der Gartenstadt und der Werderau. Eingesetzt waren neun Einsatzfahrzeuge mit 40 Feuerwehrkräften. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Menschen wurden nicht verletzt.