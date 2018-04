Kabelarbeiten stören grüne Welle am Rathenauplatz

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) führt von Montag bis Freitag, 16. bis 20. April 2018, am Rathenauplatz Steuerkabelarbeiten an Ampeln aus. Dadurch kann es zwischen den Ampelanlagen in der Äußeren Bayreuther Straße zu geringfügigen Zeitabweichungen von der gemeinsamen Systemzeit und damit zu leichten Störungen der grünen Welle kommen. Gleichzeitig ist auf dem inneren Ring zwischen dem Rathenauplatz bis zum Marientor das Parkleitsystem außer Betrieb. Die betroffenen Parkhausbetreiber sind bereits informiert worden. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg