Jugendschöffenwahl 2018: Vorschlagsliste beschlossen

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg hat Bewerberinnen und Bewerber für das Amt als Jugendschöffen gesucht. Die erforderliche Anzahl an Bewerbungen wurde gefunden. Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am Donnerstag, 19. April 2018, die Vorschlagsliste für die kommende Amtsperiode von 2019 bis 2023 beschlossen.

Die Vorschlagsliste mit allen Kandidatinnen und Kandidaten liegt nun zu jedermanns Einsicht im Jugendamt Nürnberg, Dietzstraße 4, 1. Stock, Zimmer 127, von Dienstag, 24. April, bis einschließlich Montag, 30. April 2018, zu folgenden Zeiten aus: Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 15.30 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr.

Es besteht die Möglichkeit, gegen die Aufnahme von Personen in die Vorschlagsliste Einspruch zu erheben mit der Begründung, dass diese die Voraussetzungen für das Ehrenamt nicht erfüllen. Dies kann schriftlich oder zu Protokoll im Jugendamt in der Zeit von Mittwoch, 2. Mai, bis einschließlich Dienstag, 8. Mai 2018, erfolgen.

Nähere Auskünfte erteilt das Jugendamt der Stadt Nürnberg unter Telefon 09 11 / 2 31-24 45. boe

